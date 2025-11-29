Duelo de invictos en noviembre

El Castellón tiene como objetivo consolidarse en la parte noble, frente a un rival que tiene los mismos puntos (29) que el Deportivo y el Racing de Santander, con siete de diferencia sobre los albinegros, y que se presenta en el Skyfi Castalia (21.00 horas) sin conocer la derrota como visitante en toda la temporada.

El peso del cuadro grancanario, que acumula tres victorias seguidas, agranda el reto de los castellonenses para calibrar las opciones de cara a las próximas semanas.

El técnico albinegro, Pablo Hernández, dispone de toda la plantilla y mantendrá el bloque que lleva cuatro partidos sin perder, aunque la novedad será el regreso del congoleño Brian Cipenga.

El argentino Agustín Sienra estará en el eje de la defensa acompañado por Alberto Jiménez, Diego Barri y Beñat Gerenabarrena llevarán la manija del centro del campo y junto a Cipenga, Álex Calatrava, Awer Mabil y Adam Jakobsen se encargarán de la parcela ofensiva.

Para intentar prolongar su estancia en el liderato, Las Palmas deberá romper con una estadística histórica: nunca ha ganado en catorce visitas ligueras al Castellón, pues solo lo hizo en una eliminatoria de Copa del Rey, en diciembre de 2019 (0-2).

Su entrenador, Luis García, ha recuperado durante la semana a su banda izquierda, formada por el lateral Enrique Clemente y el extremo Pejiño, quienes tuvieron que ser sustituidos por problemas musculares en el último partido en casa ante el Albacete (2-1).

El técnico ovetense, en cambio, sigue sin poder contar con Sandro Ramírez y Jeremía Recoba, lesionados de larga duración, y Ale García, el máximo goleador del equipo.

CD Castellón: Matthys; Mellot, Alcázar, Alberto Jiménez, Sienra; Barri, Gerenabarrena; Mabil, Cipenga, Calatrava y Jakobsen.

UD Las Palmas: Horkas; Viti, Sergio Barcia, Mika Mármol, Enrique Clemente; Loiodice, Amatucci; Manu Fuster, Iván Gil, Pejiño; y Lukovic.