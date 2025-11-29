El Cruz Azul del uruguayo Rivero recibe a las Chivas de Milito en partido de vida o muerte

Después de un encuentro sin goles el pasado jueves, los Azules del entrenador argentino Nicolás Larcamón saldrán con ligera ventaja por jugar en su estadio y porque sólo necesitan un empate para acceder a la semifinal. En caso de quedar empatada la serie, eliminarán a su rival por haber terminado mejor en la fase regular.

En el duelo de ida, los dos cuadros dejaron ir oportunidades ofensivas y los Azules celebraron la buena actuación de su guardameta suplente Andrés Gudiño, que salvó al equipo un par de veces y demostró estar a la altura como sustituto del colombiano Kevin Mier, portero titular, quien se recupera de una grave lesión en la tibia.

La serie de cuartos de finales ha quedado reducida a 90 minutos, en los que Cruz Azul tratará de sacar provecho de jugar en su casa y Guadalajara buscará defender bien y, a partir de ahí, hacer daño con un ataque liderado por el joven Armando González, líder de los goleadores.

González tuvo una molestia muscular en el duelo de ida, pero se espera que esté recuperado y lidere la ofensiva. Milito tendrá que apostar al ataque en algún momento para buscar la victoria que necesita para clasificarse a la semifinal, y el joven goleador tendrá un papel clave en ese empeño.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los Azules tratan de sacudirse la mala fama de perdedores de partidos importantes de liga y, para eso, deberán jugar casi perfecto porque Chivas terminó bien el campeonato y pasa por su mejor momento.

Rivero, su compatriota Gabriel Fernández y el mexicano Angel Sepúlveda serán tres piezas fundamentales de media cancha hacia adelante. En ellas confía Larcamón para buscar su pase a la fase de los cuatro mejores.

Este sábado quedarán decididos los primeros tres semifinalistas, cuando el Monterrey del español Sergio Ramos visite al América, Tijuana al Tigres UANL y el campeón Toluca reciba al Juárez FC.

Después de derrotar por 2-0 a las Águilas, en el partido de ida de la serie de cuartos de final, los Rayados del entrenador español Domenec Torrent apostarán por volver a mostrar una defensa segura, con Ramos como líder. Necesitarán estar concentrados porque América es peligroso en partidos decisivos.

El Tijuana del entrenador uruguayo Sebastián Abreu goleó por 3-0 al favorito Tigres en el duelo de ida y tiene todo a favor para dar la gran sorpresa de cuartos de finales para lo cual deberá ratificar su buen fútbol.

Más cómodo se ve al Toluca del estratega argentino Antonio Mohamed, que ganó 1-2 el partido de ida y ahora recibirá a un Juárez FC obligado a ganar por dos goles.