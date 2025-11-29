El Zaragoza buscará seguir su racha a costa de un Leganés herido

De esta manera, ambos equipos alcanzan la decimosexta jornada de LaLiga Hypermotion necesitados de puntos, con el Zaragoza último en la clasificación y el Leganés decimosexto con 18 puntos, a seis de distancia de su próximo rival.

Por ello, para los blanquillos el encuentro puede significar un buen golpe encima de la mesa en la parte baja de la tabla, ya que, aunque una victoria todavía no lo sacaría de los puestos de descenso, sí que le dejaría en buena disposición de hacerlo y metería también en problemas a los madrileños.

Para lograr el triunfo, el entrenador del conjunto zaragozano, Rubén Sellés, afirmó este viernes que quiere que sus jugadores den “un paso más adelante” tras las dos últimas victorias conseguidas, que dejaron atrás una nefasta racha de seis derrotas consecutivas.

No obstante, Sellés también advirtió que este domingo tendrán enfrente a un rival “siempre difícil", con jugadores en su plantel “que pueden ser diferenciales” y un entrenador que conoce bien la categoría.

Para afrontar el reto, el técnico va recuperando efectivos de la enfermería y podría contar con Insua y Tachi en el centro de la zaga, Akouokou también ha vuelto a entrenar y sería una posibilidad para la medular y Bazdar y Dani Gómez estarán igualmente disponibles para el ataque.

De esta forma, salvo Paulino, por lesión, Saidu, por sanción, y la duda de Cuenca, pendiente de pruebas, Sellés comienza a poder contar con buena parte de una plantilla que ha sumado varias jornadas mermada.

Sin embargo, no resulta descabellado pensar que el entrenador opte por mantener jugadores y un esquema muy similares a los utilizados en las dos últimas victorias y parece seguro que el meta argentino Andrada repetirá en la portería.

En el centro de la defensa, Insua se perfila como titular si llega bien físicamente, acompañado de Radovanovic o Tachi, mientras Aguirregabiria y Pomares podrían ocupar los laterales.

Keidi Bare y Guti, en el doble pivote, y Valery y Francho, en los costados, apuntan a mantenerse en el centro del campo blanquillo, que enlazaría con su delantera con Soberón en la segunda punta y encontraría a Kodro en el papel de delantero de referencia.

Para el Leganés este encuentro supondrá el reencuentro con Txema Indias, actual director deportivo del cuadro aragonés y figura clave para entender el crecimiento del club de Butarque, donde ejerció en ese puesto logrando dos ascensos a la máxima categoría del fútbol español y trayendo a jugadores que han sido historia de la entidad.

El cara a cara llega en un mal momento para ambos en lo que se refiere a la clasificación.

En el caso del 'Lega', el presidente Jeff Luhnow, ha confirmado su confianza en el técnico Paco López tras la derrota de 0-3 contra el Almería, aunque la realidad es que el equipo no termina de arrancar, pues ha perdido tres de sus últimos cuatro enfrentamientos. Le sostiene, de momento, su buen rendimiento lejos de casa, siendo el quinto mejor visitante de la categoría.

Uno de los principales problemas que se aprecian a priori es la ineficacia de cara a puerta, pues es uno de los conjuntos con menos goles a favor, un dato en el que mejora a un Zaragoza que sufre más incluso en ese apartado. Además en las últimas jornada no ha conseguido dejar su portería a cero, encajando ocho goles en cuatro partidos.

Los leganenses llegan con las únicas bajas confirmadas de Rubén Peña y de Rubén Pulido, ambos por problemas físicos. Paco López aseguró en la rueda de prensa previa que habrá más ausencias, si bien no quiso desvelar los nombres de esos jugadores que no estarán para así no dar pistas a su rival.

En lo que respecta a los precedentes, catorce oficiales se han visto hasta la fecha. De ellos cuatro los ganó el Leganés, seis el Zaragoza y cuatro acabaron en empate. Los maños encadenan tres sin perder, rompiendo con ello un racha de cinco derrotas seguidas, incluida un duro 0-5 en La Romareda en la 2020-2021.

Real Zaragoza: Andrada; Pomares o Tasende, Insua, Radovanovic o Tachi, Aguirregabiria; Guti, Keidi Bare, Francho, Valery; Soberón, Kodro.

Leganés: Soriano; Figueredo, Sáenz, Aguilar, Marvel; Duk, Cissé, Diawara, Naim García; Diego García y Juan Cruz.