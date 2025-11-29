Míchel: "Ganar al Madrid sería un paso adelante muy importante"

El entrenador rojiblanco ha asegurado que el Madrid es "el único equipo del mundo que va primero y la gente habla de que está mal". Y aunque es consciente de que viene de ceder dos empates en LaLiga ante Rayo y Elche, ha recordado que este curso solo ha perdido en casa del Atlético de Madrid y del Liverpool y que es "un equipazo".

En este sentido, ha añadido que el Madrid tiene tal "exigencia" que cuando empata "todo se magnifica mucho", y ha reivindicado que tiene jugadores "top mundial" y "diferenciales en muchas fases del juego" y también "el mejor portero del mundo", Thibaut Courtois.

Míchel ha añadido que "no es una final", pero que el equipo necesita "mucho los puntos" y que para aspirar a puntuar hay que trabajar para que el Madrid no tenga su mejor versión y el Girona debe estar "los 90 minutos al 200%, en cada jugada" y "sufrir".

También ha reconocido que "nunca es un buen momento para que venga el Real Madrid", pero que su equipo ha ido creciendo en las últimas semanas y que ahora la plantilla está "bien, con tranquilidad y seguridad".

Míchel ha añadido que necesita llegar a los 20 puntos en esta primera vuelta y ha destacado que su sensación es que esta temporada estará todo "más ajustado", porque Madrid y Barcelona han ganado mucho "y no hay ningún equipo descolgado".

"Hay diez o doce equipos entre los que puede pasar cualquier cosa. LaLiga se ha igualado y hay que sufrir por cada punto. Hay menos puntos, pero también habrá que llegar a los 40 para salvarse. La segunda vuelta puede ser difícil para todos", ha sentenciado.