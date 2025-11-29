Fútbol Internacional
29 de noviembre de 2025 - 10:05

Míchel: "Ganar al Madrid sería un paso adelante muy importante"

Girona, 29 nov (EFE).- El entrenador del Girona, Míchel Sánchez, ha admitido este sábado que ganar al Real Madrid sería "un paso muy importante", porque su equipo ha perdido puntos "contra rivales de su nivel", ya que su inicio de temporada fue "malo", y ahora necesita "recuperar estos puntos contra rivales top".

Por EFE

El entrenador rojiblanco ha asegurado que el Madrid es "el único equipo del mundo que va primero y la gente habla de que está mal". Y aunque es consciente de que viene de ceder dos empates en LaLiga ante Rayo y Elche, ha recordado que este curso solo ha perdido en casa del Atlético de Madrid y del Liverpool y que es "un equipazo".

En este sentido, ha añadido que el Madrid tiene tal "exigencia" que cuando empata "todo se magnifica mucho", y ha reivindicado que tiene jugadores "top mundial" y "diferenciales en muchas fases del juego" y también "el mejor portero del mundo", Thibaut Courtois.

Míchel ha añadido que "no es una final", pero que el equipo necesita "mucho los puntos" y que para aspirar a puntuar hay que trabajar para que el Madrid no tenga su mejor versión y el Girona debe estar "los 90 minutos al 200%, en cada jugada" y "sufrir".

También ha reconocido que "nunca es un buen momento para que venga el Real Madrid", pero que su equipo ha ido creciendo en las últimas semanas y que ahora la plantilla está "bien, con tranquilidad y seguridad".

Míchel ha añadido que necesita llegar a los 20 puntos en esta primera vuelta y ha destacado que su sensación es que esta temporada estará todo "más ajustado", porque Madrid y Barcelona han ganado mucho "y no hay ningún equipo descolgado".

"Hay diez o doce equipos entre los que puede pasar cualquier cosa. LaLiga se ha igualado y hay que sufrir por cada punto. Hay menos puntos, pero también habrá que llegar a los 40 para salvarse. La segunda vuelta puede ser difícil para todos", ha sentenciado.