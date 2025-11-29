Oblak regresa a la convocatoria del Atlético contra el Oviedo

El guardameta esloveno se había perdido los dos últimos partidos contra el Getafe y el Inter a causa de unas molestias sufridas hace dos semanas con su selección, pero ya se entrenaba con normalidad desde el pasado martes.

Marcos Llorente, por segundo encuentro seguido por una lesión muscular, y Le Normand, por cuarto partido consecutivo por una lesión de alto grado en la cápsula posterior de la rodilla izquierda de la que ya ultima su recuperación, son las bajas del equipo de Simeone ante al Oviedo.

La convocatoria está compuesta por 23 jugadores: los porteros Jan Oblak, Juan Musso y Salvador Esquivel; los defensas Nahuel Molina, Marc Pubill, Clement Lenglet, José María Giménez, David Hancko, Javi Galán y Matteo Ruggeri; los medios Koke Resurrección, Johnny Cardoso, Pablo Barrios, Conor Gallagher, Álex Baena y Thiago Almada; los extremos Giuliano Simeone, Nico González y Carlos Martín; y los delanteros Antoine Griezmann, Alexander Sorloth, Giacomo Raspadori y Julián Alvarez.