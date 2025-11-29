Pellegrini: "Los derbis engrandecen la ciudad"

Una de las dudas del conjunto verdiblanco será el centrocampista marroquí Sofyan Amrabat, lesionado el jueves en la Liga Europa, "está en tratamiento médico" y no lo ha "descartado al cien por cien" para el encuentro.

Pellegrini confía en que Amrabat -"a ver cómo evoluciona en estas horas", dijo- no se una a las bajas confirmadas de Bellerín, Isco y Antony, éste por sanción, a las que ha agregado la del portero Pau López, quien "no está todavía para estar citados" a pesar de que ya entrena con el grupo tras superar una lesión muscular.

Sobre el resto de lesionados, el técnico santiaguino informó de que Isco va a estar "un par de semanas" de baja "para que cicatrice la herida" que tiene en la tibia, mientas que "Lo Celso a ver si puede estar" disponible "la semana que viene" para recibir al Barcelona.

El preparador bético ha señalado que conoce "qué significa ganar en el campo del Sevilla" en un duelo de la máxima rivalidad en la que "lo deportivo será importante", pero también deberán sus futbolistas poner especial cuidado en "manejar lo emocional", ya que esa circunstancia "frustra a veces los resultados".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ensalzado en la víspera por su homólogo sevillista, Matías Almeyda, Pellegrini devolvió los elogios al argentino al resaltar que "está manejando muy bien el momento que atraviesa el Sevilla", sumido en una crisis económica y societaria, "con su experiencia en el mundo del fútbol".

El Betis anunció ayer la renovación hasta junio de 2027 del contrato que lo une al entrenador chileno, a quien le "quedan por cumplir muchos sueños en el Betis" y que espera que "se hagan realidad con trabajo" y con la filosofía de "partir de cero cada temporada, eso es lo que permite alargar la carrera".

"Han sido cinco años muy importantes y todavía me siento con la ambición de poder llegar todavía más arriba. Salimos a escalar en todas las competiciones, que son siempre difíciles. Siempre hay que aspirar a más, aunque no hay que confundir la ambición con la frustración", ha concluido Pellegrini.