Xabi Alonso contesta a Laporta: “Mensajes populistas para su parroquia”

El dirigente azulgrana salió al paso de las declaraciones de Florentino Pérez, quien señaló las victorias en el pasado por parte del Barcelona en los pagos realizados por el denominado "caso Negreira".

"Ahora que me acuerdo de las declaraciones en la Asamblea del Madrid, que no he tenido oportunidad de comentarlas, y ahora que estoy en Andorra, las comento. Creo que están fuera de juego, denotan la barcelonitis que tiene el Madrid, parece que han de hablar del Barça para justificar no sé qué", dijo el viernes.

Y Xabi Alonso, al ser preguntado este sábado, quiso contestar a Laporta.

“Ya sabemos. Mensajes populistas que caen para su parroquia. Nosotros nos centramos en lo nuestro, lo importante es lo que pasa en el campo, ganando de forma deportiva y merecida. Y cada partido es una prueba para ello”, declaró.

