10 datos de la jornada 14

Con un gol de Pablo Ibáñez a los 43 segundos, el Alavés celebró el 0-1 en el Camp Nou frente al Barcelona. Sin embargo, el conjunto azulgrana dio la vuelta al marcador, ganó 3-1 y se convirtió en el equipo que más remontadas ha firmado en el campeonato. En total, acumula cuatro: Oviedo, Levantte, Real Sociedad y, esta jornada, Alavés.

El tanto que marcó Alexander Sorloth al Oviedo a los quince minutos convirtió al Atlético de Madrid en el primer equipo que inaugura el marcador en las 14 primeras jornadas de Liga. Supero al Real Madrid del curso 1991/92, que lo consiguió en los 13 primeros duelos.

El atacante francés marcó de penalti el único tanto del Real Madrid en el estadio del Girona. Fue su gol número 23 esta temporada en partido oficial. Esta semana, junto a los cuatro que celebró en la Liga de Campeones al Olympiacos, llegó a esa cifra para elevar sus estadísticas hasta más de la mitad de todos los tantos que ha marcado su equipo en el presente curso: 41.

Con la victoria frente al Elche con un tanto de Mauro Arambarri, el Getafe alcanzó los 20 puntos, uno más que todos los que consiguió al finalizar la primera vuelta del curso pasado. En 14 partidos, ha superado los números que firmó con 19 el año pasado.

Con los dos tantos que Vedat Muriqi marcó a Osasuna, el atacante kosovar alcanzó los 8 tantos en Liga esta temporada. Esa cifra representa más de la mitad de los 16 goles que ha hecho su equipo después de las 14 primeras jornadas del campeonato.

El Athletic consiguió una victoria reparadora en el estadio del Levante. Con los tantos de Robert Navarro y de Nico Williams ganó 0-2 y rompió una racha de 91 días sin ganar a domicilio. La última vez que lo consiguió fue el 31 de agosto, cuando derrotó 1-2 al Betis. Desde ese día no pudo con el Valencia (2-0), Villarreal (1-0), Elche (0-0), Real Sociedad (3-2) y Barcelona (4-0).

Con la derrota en el Metropolitano del Oviedo frente al Atlético de Madrid (2-0), el entrenador Luis Carrión acumula 15 encuentros sin ganar en Primera División. No lo consiguió mientras dirigió a Las Palmas en nueve duelos y tampoco lo ha logrado con el Oviedo después de 6 tras sustituir en el cargo a Veljko Paunovic.

Después de ganar 2-3 a la Real Sociedad, el Villarreal alcanzó los 32 puntos con los que se colocó en la segunda posición a dos del líder el Barcelona. Nunca antes en su historia, en las primeras 14 jornadas de Liga, había logrado esa cifra tan alta. El equipo de Marcelino García Toral camina hacia una temporada histórica. De momento, su techo son los 77 puntos del curso 2007/08 con Manuel Pellegrini en el banquillo. Fue subcampeón.

El técnico chileno Manuel Pellegrini ha necesitado siete partidos para ganar con el Betis al Sevilla en su estadio. Hasta su victoria este domingo (0-2 con tantos de Pablo Fornals y Sergi Altimira), acumulaba seis duelos con tres derrotas y tres empates) sin victorias.

El Espanyol ganó 0-1 al Celta y se asentó en la zona europea con 24 puntos, su mejor cifra tras 14 jornadas desde la temporada 2010/ 11, cuando con Mauricio Pochettino en el banquillo alcanzó las 28 unidades.