3-1. Satriano resucita al Lyon contra diez

El conjunto del portugués Jorge Maciel, fuera aún de la parte alta de la tabla, afrontó la visita al Parque Olímpico con urgencias. Una derrota y tres empates bajaron de la zona noble de la clasificación al Lyon que se midió a otro equipo en horas bajas. El Nantes es antepenúltimo, lastrado por dos derrotas y dos partidos perdidos en sus últimos compromisos.

Sin sobresaltos transcurrió la primera mitad hasta que una falta innecesaria, peligrosa, de Junior Mwanga sobre Hans Hateboer terminó, en el minuto 43, con la expulsión del futbolista visitante.

El Lyon se animó y marcó a los pocos minutos de la reanudación, en el 51, cuando un pase del checo Pavel Sulc al inglés Tyler Morton acabó con un tiro cruzado que estrelló en el palo. El brasileño Abner Vinicius recogió el rechace y batió a Anthony Lopes.

El segundo, con el viento a favor, llegó en el 71 y lo firmó el uruguayo Martín Satriano. Fue un gran gol, con una finalización de chilena a pase de Sulc. Siete más tarde amplió la distancia con su segundo gol. Culminó un pase del portugués Afonso Moreira.

El Nantes, a pesar de tener uno menos, tuvo su gol a tres del final, firmado por Bahmed Deuff.

El Lyon vuelve a acercarse a la zona europea. Aún octavo, está a dos puntos del Mónaco, sexto, que marca ese lugar. El Nantes tiene a tres la salvación.