Almeyda: "En el fútbol actual no se puede hacer un regalo por partido"

"Si bien estaba parejo, estábamos marcando el camino. Después, esa jugada desafortunada (la que propició el gol de Pablo Fornals) cambia la historia, pero es una jugada que siempre hay en todos los partidos", destacó.

"Hay que analizar mejor todo. Por un lado, el juego y, por otro, errores. Estamos involucrados todos, no sólo un jugador. En el fútbol actual no podemos hacer un regalo por partido", subrayó.

"Dejamos de jugar y empezamos a tener un desorden que no era lo que habíamos hablado. Lo del primer tiempo, sí. Del segundo tiempo, nada", insistió.

De la moral de los jugadores, apuntó que "juega una parte psicológica muy grande" y que "en la mayoría" de los goles que les han marcado "muchos han sido de estas características y se hace difícil mantener la calma".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"La duda, en el fútbol, mata. Hay muchos temas que están hablados, entrenados, vistos en vídeos. Sólo queda insistir, lamentablemente", afirmó.