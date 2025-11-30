El partido entre el Ajax y el Groningen, suspendido por el lanzamiento de bengalas

Una intensa humareda y fuego irrumpió en el fondo sur del estadio. El árbitro Bas Nijhuis detuvo el encuentro a los cinco minutos. Hubo un parón de casi tres cuartos de hora y el juego se reanudó pero volvió a detenerse inmediatamente al irrumpir, de nuevo, los fuegos artificiales.

Una parte de los seguidores del Ajax habían decidido organizar un espectáculo pirotécnico en homenaje a un aficionado fallecido. La intensidad de los fuegos y la escasa visibilidad en una parte del estadio provocó la suspensión definitiva.

El propio Ajax emitió posteriormente un comunicado en el que lamentaba lo sucedido. "El Ajax considera absolutamente escandaloso lo ocurrido en el estadio esta noche. Pedimos disculpas a todos los afectados. La seguridad de los espectadores y los jugadores se ha visto comprometida. Esto es inaceptable. Nos distanciamos rotundamente de esta mala conducta. Los fuegos artificiales no tienen cabida en el estadio".

El club destacó que se tomaron las medidas oportunas previamente. "Se cacheó a los espectadores en la zona afectada del estadio. También se desplegaron perros para detectar fuegos artificiales, tanto dentro del estadio antes de su apertura como al entrar los espectadores. Se implementaron otras medidas preventivas. A pesar de ello, no pudimos evitar esta situación", dijo.

"Por supuesto, revisaremos las grabaciones para intentar identificar a los perpetradores e investigar de otras maneras quiénes son los responsables. Si esto lleva a la identificación de los perpetradores, tomaremos las medidas pertinentes", concluyó.

Posteriormente, la Federación neerlandesa comunicó que el partido se suspendió por no poder garantizar la seguridad de los futbolistas. "El partido Ajax-Groningen ha sido suspendido definitivamente. No se puede garantizar la seguridad de los jugadores ni de quienes deben trabajar dentro y fuera del campo. Entendemos plenamente la decepción de la gran mayoría de los aficionados bienintencionados del Ajax y de los aficionados visitantes del Groningen".

"Quienes hacen esto no están aquí por el partido ni por el fútbol. Por supuesto, esto tiene consecuencias. Por ejemplo, quien encienda fuegos artificiales recibirá una multa de 450 € y una prohibición de entrar al estadio de 18 a 60 meses. Pero es especialmente triste para quienes sí apoyan a su club, los verdaderos aficionados", añade.