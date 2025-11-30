El Toluca de Robert Morales es semifinalista

El Monterrey, del defensor español Sergio Ramos, con un agónico gol, el Toluca del técnico argentino Antonio Mohamed, sin despeinarse, y Tigres del delantero francés André-Pierre Gignac, con electrizante remontada, avanzaron este sábado a las semifinales del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano.

Los Rayados ganaron la eliminatoria frente al América del entrenador brasileño André Jardine con un marcador global de 3-2, tras haber vencido 2-0 en el juego de ida de los cuartos de final, el miércoles en el estadio BBVA.

Monterrey, dirigido por el español Domènec Torrent, pudo inscribirse en la ronda de los mejores cuatro a pesar de caer 2-1 en su visita al nido de las Águilas, en la Ciudad de México.

Alejandro Zendejas hizo el 1-0 para las Águilas (30’) con un zurdazo a ras de pasto que colocó en el ángulo inferior derecho. Tras una pared con Erick Sánchez, Zendejas apareció en la zona de definición y envió la pelota al área chica, donde el colombiano José Zúñiga se barrió para firmar el 2-0 (59’) . Pero los visitantes consiguieron el 2-1 para su clasificación con un fulminante testarazo del argentino-mexicano Germán Berterame al filo del área chica (93).

Hacia el bicampeonato

El Toluca del Turco Mohamed también selló su pasaporte a semifinales al empatar en casa 0-0 con el Juárez del joven entrenador uruguayo Martín Varini en el estadio Nemesio Diez.

A los Diablos Rojos les bastó el triunfo por 2-1 que consiguieron en su visita al estadio Olímpico Benito Juárez a mitad de semana.

Los Bravos solo se dedicaron a sobrellevar los embates del equipo toluqueño, que tuvo su mejor oportunidad en un disparo del mediocampista Marcel Ruiz desde fuera del área, desviado a una mano por el portero Sebastián Jurado (53).

El paraguayo Robert Morales ingresó al minuto 73 en sustitución de Helinho.

Tigres destrozó al Tijuana

En el cierre de la jornada sabatina, Tigres logró la remontada que requerían y con un 5-0 eliminaron al Tijuana del técnico uruguayo Sebastián Abreu.

Jugando en el estadio Universitario, los felinos dirigidos por el argentino Guido Pizarro se repusieron de la derrota por 3-0 en el primer juego en el estadio Caliente y ganaron la llave con marcador acumulado de 5-3.

El delantero argentino Nicolás Ibáñez marcó el 1-0 al rematar con la cabeza (15’) un centro que lanzó Jesús Garza desde el costado derecho.

Domingo Blanco, volante argentino del Tijuana, concedió un penal con una falta en el área y su compatriota Juan Brunetta ejecutó el castigo para poner el 2-0 (30’).

Brunetta se encargó de hacer el 3-0 con un testarazo (39’) con asistencia de Ibáñez. Tras fallar un penal (67’), Ozziel Herrera hizo el 4-0 con un remate de cabeza en el área chica (74’). Juan Pablo Vigón selló el 5-0 con una palomita (93’).

Este domingo, en el final de los cuartos, Chivas de Guadalajara visitará el estadio Olímpico Universitario con la obligación de vencer al Cruz Azul, luego de empatar sin goles en el primer partido.

Si avanza Cruz Azul, las semifinales serían Toluca-Monterrey y Tigres-Cruz Azul. Si avanza Guadalajara, los cruces serían Toluca-Guadalajara y Tigres-Monterrey. AFP