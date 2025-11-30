Flamengo y Lanús se consagraron campeones continentales en noviembre

Por otra parte, Panamá, Curazao y Haití certificaron su cupo al Mundial de 2026, mientras que Jamaica y Surinam irán al repechaje.

En lo que respecta al automovilismo, la noticia la dio las descalificación de los pilotos de McLaren Lando Norris y Oscar Piastri tras el Gran Premio de Las Vegas, lo que le dio más emoción a la definición del campeonato de la Fórmula Uno.

A su vez, Estados Unidos albergó la maratón de New York, ganada por los kenianos Hellen Obiri y Benson Kipruto.

Con un tanto de Danilo en el minuto 67, Flamengo derrotó al Palmeiras y se coronó por cuarta vez en su historia como campeón de la Copa Libertadores.

En una final disputada el 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima, el equipo dirigido por Filipe Luis se consagró ante unos verdes paulistas de Abel Ferreira que les plantearon un partido muy complicado.

Los cariocas sumaron este nuevo título a los ganados en 1981, 2019 y 2022, y se hicieron acreedores a un premio de 24 millones de dólares otorgados por la Confederación Suramericana de Fútbol (Conmebol).

El 22 de noviembre, Lanús y Atlético Mineiro jugaron la final de la vigésimocuarta edición de la Copa Sudamericana en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción, donde, tras un empate a cero en 120 minutos, el conjunto Granate del sur de Buenos Aires se impuso por 5-4 en la tanda de penales.

Los argentinos alzaron nuevamente el trofeo luego de doce años gracias a su guardameta Nahuel Losada, quien fue la gran figura al atajar tres penales e igualar el récord de más penales atajados en una final del torneo del portero ecuatoriano Alexander Domínguez.

Lanús, que le dio al fútbol argentino la undécima corona, recibirá un millonario premio de 10,6 millones de dólares y enfrentará a Flamengo en la Recopa Sudamericana.

Tanto el británico Lando Norris como el australiano Oscar Piastri fueron protagonistas del escándalo del mes en la Fórmula Uno al ser descalificados tras el Gran Premio de Las Vegas el pasado 22 de noviembre.

A ambos integrantes de McLaren se les sancionó por incumplir el artículo 3.5.9 del reglamento técnico de la FIA, que estipula que la plancha de madera de la parte inferior de los monoplazas debe tener un grosor superior a nueve milímetros.

La descalificación de Norris, actual número uno de la clasificación, y Piastri (segundo) en Las Vegas dejó al rojo vivo la lucha por el Mundial al acrecentar las aspiraciones del neerlandés Max Verstapppen, ganador de la prueba.

Trece días antes, Norris se había consagrado ganador en el Gran Premio de Brasil en Interlagos, prueba en la que Verstappen terminó en tercer lugar y Piastri fue quinto.

Curazao, Haití y Panamá se clasificaron de forma directa al Mundial de 2026 a término de las eliminatorias en Centroamérica y el Caribe. Jamaica y Surinam jugarán el repechaje.

La selección curazoleña fue la gran revelación y jugará por primera vez un mundial tras empatar 0-0 con Jamaica en su visita al Estadio Nacional de Kingston.

El otro gran golpe lo dio Haití, que irá a un Mundial tras 52 años luego de vencer por 2-0 a Nicaragua en Willemstad (Curazao) y dejar por fuera a los gigantes centroamericanos Costa Rica y Honduras.

Panamá, por su parte, disputará su segundo mundial al golear 3-0 al Salvador en la última jornada. Jamaica y Surinam, mejores segundos de los grupos A y B, jugarán la respesca intercontinental.

El 2 de noviembre se celebró la Maratón de Nueva York, donde los kenianos Hellen Obiri y Benson Kipruto se alzaron con el primer lugar en la categoría femenina y masculina.

Obiri, con un tiempo de 2 horas, 19 minutos y 51 segundos, ocupó el primer lugar en la categoría femenina, seguida por sus compatriotas Sharon Lokedi y Sheila Chepkirui.

Asimismo, Kipruto lideró el podio masculino con 2 horas, 8 minutos y 9 segundos; los también atletas kenianos Alexander Mutiso y Albert Korir ocuparon el segundo y tercer lugar para sellar un top 3 redondo para su país.

El suizo Marcel Hug y la estadounidense Susannah Scaroni se consagraron en la categoría silla de ruedas T53/54.