Pedro Porro: "No voy a tolerar faltas de respeto de los aficionados a mis compañeros"

"El fútbol son emociones y en el fútbol como en la vida puede haber errores. Lo que no voy a tolerar es escuchar faltas de respeto de la afición a mis compañeros, de ahí mi frustración al final del partido", dijo el español.

"Y nos levantaremos. Os recordamos que hace seis meses todo estaba muy mal y al final no es cómo empieza esto, es cómo termina. A los verdaderos aficionados, os quiero".

El Tottenham comenzó perdiendo 0-2 a los seis minutos y fue especialmente doloroso el segundo tanto del Fulham, que nació de un error de Vicario en la entrega.

"Escuché a algunos aficionados que aparentemente abuchearon eso, lo cual me parece inaceptable", dijo Thomas Frank, técnico de los 'Spurs'.

"No pueden ser aficionados del Tottenham. No pasa nada porque abucheen después ddel partido, pero si estamos jugando, que nos apoyen", agregó el danés.

El Tottenham solo ha ganado uno de los últimos siete partido entre todas las competiciones.