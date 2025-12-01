Barclays dará nombre al mítico Hampden Park tras un acuerdo con la Federación Escocesa

El acuerdo, del que no han transcendido cifras económicas ni la duración del contrato, llega justo después de que la selección masculina sellara su clasificación al próximo Mundial con una inolvidable victoria por 4-2 ante Dinamarca.

Por su parte, la selección femenina iniciará el próximo año su camino para conseguir el billete para el Mundial de 2027.

"Estamos muy contentos de haber conseguido este acuerdo. Su deseo de apoyar al fútbol escocés desde el primer día ha sido claro. El impacto de su inversión tendrá un impacto inmediato", expresó Ian Maxwell, director ejecutivo de la Federación Escocesa, en un comunicado.

La alianza posiciona al banco como socio principal del programa femenino de rendimiento del país y refuerza su presencia en la base del fútbol escocés, tras haber apoyado a más de 300 clubes de base en los últimos años a través de un fondo comunitario para el deporte.

Estamos encantados de terminar el año con la incorporación de esta asociación. Hampden es un lugar fantástico y esto nos permitirá apoyar aún más a las próximas generaciones de aficionados y jugadores de fútbol", añadió Tom Corbett, director general de patrocinio y experiencia del Cliente de Barclays, en el mismo comunicado.