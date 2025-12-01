'Chacho' Coudet: Hay que darle la seriedad que se merece al partido de Copa

“El campo (La Florida) está bastante bien”, agradeció el técnico, que avisó de que el Portugalete es "un equipo difícil, bastante directo”.

“Vamos a tratar de hacer un buen juego”, prometió Coudet, que avanzó que piensa utilizar a “muchos jugadores que no han participado” hasta ahora, también a los jóvenes.

El ‘Chacho’ no dio pistas sobre su ‘once’: “Todos entrenan de la misma manera y les damos la misma importancia”, explicó el entrenador alavesista.

Coudet no quiso confiarse pese a la diferencia de categoría entre ambos equipos y avisó de que “todos los partidos hay que trabajarlos”. “Siempre es bueno marcar pronto, porque te da espacios, pero los partidos duran lo que duran”, dijo sobre el guion del partido.

La Copa del Rey de España, cuyo vigente campeón es el Barcelona -que se impuso en la última final al Real Madrid (3-2, en la prórroga)-, está actualmente en la ronda de treintaidosavos de final.