Chile y Paraguay, duelo vital para clasificar al Mundial de Brasil 2027

La Roja femenina necesita recuperarse de la caída ante las peruanas, el pasado viernes en Cuzco, que las dejó terceras en la tabla con cuatro puntos, una posición que da acceso a una repesca intercontinental.

Las paraguayas, en tanto, vienen de una victoria de último minuto en Asunción frente a las uruguayas que representó la primera en tres fechas, y que las ubicó séptimas con la oportunidad de escalar con un nuevo triunfo.

Estas clasificatorias de una sola vuelta, que se disputarán a ocho partidos, otorgan dos cupos directos y otros dos a un repechaje para el Mundial de Brasil en 2027.

La volante del chileno Colo Colo Yanara Aedo no quiso lamentarse por la estrategia de Perú, de jugar a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, y se enfocó en Paraguay al que consideró un rival directo.

“Son un equipo con el que vas a pelear el cupo directo o el repechaje así que para nosotros es súper importante y no nos podemos quedar en cero puntos”, aseguró.

El único triunfo de las chilenas hasta ahora fue precisamente en casa ante Bolivia, con una goleada 5-0 en octubre pasado, mientras que el antecedente de visitante de las albirrojas fue una derrota por 3-1 frente a Argentina en Buenos Aires.

El equipo dirigido por el chileno Luis Mena fue sorprendido por la Bicolor en el segundo tiempo, después de que La Roja había logrado igualar el marcador, y en tres minutos le convirtió dos goles que sentenciaron el partido.

“Nos gana con esas contras que fueron fulminantes para nosotros y, sin duda, tenemos que ajustar eso. Paraguay será un rival tan duro como lo fue Perú, con jugadoras tan incisivas como las peruanas que nos complicaron muchísimo”, dijo Mena.

Las albirrojas, lideradas por el técnico interino Herminio Barrios, jugaron un partido intenso y cerrado ante las celestes, que definieron en el minuto 96 con un gol de Claudia Martínez, quien aprovechó un error defensivo del rival.

Paraguay intenta reflotar sus opciones en la Liga de Naciones, tras perder sus dos primeros partidos, que incluye la caída de local por 2-1 ante Venezuela, lo cual produjo la salida del entrenador Fabio Fukumoto.

. Chile: Christiane Endler; María José Urrutia, Mariana Morales, Fernanda Pinilla, Camila Sáez; Yanara Aedo, Yastin Jiménez, Nayadet López; Sonya Keefe, Rosario Balmaceda, Yenny Acuña. Seleccionador: Luis Mena.

. Paraguay: Alicia Bobadilla; Liz Barreto, Dahiana Bogarín, Fiorela Martínez, Camila Arrieta; Fátima Acosta, Celeste Aguilera, Claudia Martínez, Rosa Miño; Rebeca Fernández, Lice Chamorro. Seleccionador: Herminio Barrios.

Cancha: Estadio El Teniente de Rancagua.