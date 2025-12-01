España, a revalidar su título en la Liga de Naciones con la ayuda del Metropolitano

El equipo que dirige Sonia Bermúdez, vigente campeón del mundo y que ya ganó la edición del 2024 en el estadio de La Cartuja de Sevilla, tratará así de hacer bueno el resultado del pasado viernes en un encuentro donde sufrió para no encajar goles, viéndose muy superado durante la primera parte y casi toda la segunda.

En ese choque estuvo presente la centrocampista Aitana Bonmatí, ganadora de las tres últimas ediciones del Balón de Oro y una de las grandes figuras del equipo. Sin embargo, en esta ocasión España no podrá contar con ella tras sufrir en el entrenamiento del domingo una fractura en el peroné izquierdo. Está por ver de qué manera se suple su ausencia en el once titular, pudiendo dar entrada la seleccionadora a la joven Vicky López o retrasando la posición de Mariona Caldentey y apostando como extremo por Athenea del Castillo.

Sea como sea el grupo parece estar mentalizado en la importancia del enfrentamiento, que llega envuelto por la relevancia de las grandes citas. Así, se ha anunciado la presencia en las gradas del rey Felipe VI y habrá una zona de aficionados en las inmediaciones del estadio con muchas actividades y en la que los seguidores podrán hacerse fotografías con los trofeos ganados por la selección española.

La misma se abrirá a las 11 de la mañana y cerrará a las 18 horas, treinta minutos antes del pitido inicial en un horario algo atípico, establecido así para no hacerlo coincidir con el encuentro de LaLiga EA Sports que enfrentará al Barcelona contra el Atlético de Madrid, a las 21:00 horas.

En lo que respecta al cuadro germano, llega con confianza en sus posibilidades a pesar de jugar fuera de su estadio y de no haber sido capaz de ganar en el partido de ida. Las buenas sensaciones que dejó durante casi toda la cita, con numerosas ocasiones y hasta dos tiros que se estrellaron en el palo, son el principal aval pese a la falta de gol.

Su consigna en principio seguirá siendo la misma, tener el balón y al mismo tiempo dificultar el juego combinativo de España buscando hacer daño con transiciones rápidas, ayudadas en esa tarea por jugadores como la extremo Klara Bühl, la más peligrosa de las suyas en el cara a cara que se jugó en Alemania.

El día posterior a ese choque, el sábado, Alemania llevó a cabo una sesión de recuperación y puso rumbo a Madrid, donde dispuso de un día libre el domingo antes de trabajar ya este lunes en el estadio Metropolitano, en busca de un torneo en el que acabó tercera en la única edición disputada hasta la fecha.

Por el momento, contando el encuentro del viernes, ambos equipos se han visto las caras en diez ocasiones y solo en una ganó España, el pasado 23 de julio en las semifinales de la Eurocopa de Suiza con un gol en la prórroga de Aitana Bonmatí. De las nueve restantes seis acabaron con triunfo alemán y tres en empate; la más reciente y dos más en amistosos.

España: Coll; Batlle, Mapi León, Paredes, Carmona; Vicky López, Aleixandri, Alexia; Claudia Pina, Esther y Mariona.

Alemania: Berger; Gwinn, Minge, Knaak, Kett; Senss, Nüsken; Cerci, Brand, Bühl; y Anyomi.