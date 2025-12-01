La 'Juve' pierde a Vlahovic varios meses por una lesión muscular de alto grado

"Tras el problema muscular sufrido durante el partido Juventus-Cagliari, Dusan Vlahovic ha sido sometido esta mañana a pruebas médicas que revelaron una lesión de alto grado de la unión musculotendinosa del aductor largo izquierdo", comunicó el club.
Además, no se descarta que tenga que pasar por quirófano: "Serán necesarias más consultas médicas para definir las modalidades terapéuticas más adecuadas".
En caso de seguir una recuperación sin operarse, la lesión podría apartarle unos dos meses de los terrenos de juego, mientras que si finalmente decide la intervención quirúrgica su regreso podría atrasarse un mes más. En cualquier caso, el 2025 terminó para el ariete serbio.
Vlahovic tuvo que ser sustituido el pasado sábado a la media hora de duelo, cuando en un intentó de sacar un disparo a puerta notó las molestias que este lunes confirmaron su baja de larga duración.
Luciano Spalletti, entrenador de la 'Juve', tendrá que sustituir con un delantero desde su llegada al banquillo turinés hace apenas un mes. Como alternativas asoman el canadiense Jonathan David y el belga Lois Openda.