Laporta: "Ha sido un fin de semana magnífico"

Durante un evento público celebrado este lunes, el máximo dirigente de la entidad azulgrana se mostró "contento" con el liderato del equipo que dirige Hansi Flick.

"Ha sido un fin de semana magnífico. Ganamos 3-1 al Alavés, en el que fue el segundo partido en el Spotify Camp Nou. Además, acabamos el fin de semana líderes gracias al empate del Girona frente al Madrid. Ojalá hubiese ganado el Girona, pero estamos contentos porque somos líderes", valoró.

Laporta también insistió en que Flick también "está contento" en alusión a unas imágenes del técnico en el banquillo con una pose algo triste después del encuentro contra el Alavés.

"Él vive intensamente el fútbol. Estaba molesto porque le habían expulsado dos miembros de su cuerpo técnico. Es muy exigente y responsable, pero está contento e ilusionado", indicó.

Con todo, el presidente del Barça ha pedido a la afición azulgrana que acuda este martes al Spotify Camp Nou para animar al equipo en el partido liguero contra el Atlético de Madrid.

"Es un partido clave y lo mejor sería que todos cerremos filas animando al equipo. No tenemos el permiso de primera ocupación para articular la grada de animación porque llegará con el permiso de la fase 1C del Camp Nou, que es cuando nos deben permitir abrir el gol norte y la grada de animación. Pido a los socios que animen al equipo ante el Atlético y vayamos a una", dijo.

Para este encuentro, Laporta espera que no vuelva a repetirse el problema técnico en la aplicación de socios que provocó que 7.500 abonados no recibieran sus entradas para el Barcelona-Alavés, lo que generó largas colas de aficionados en las taquillas del Spotify Camp Nou para recogerlas en formato físico.

En este sentido, el presidente explicó que el club tendrá en las próximas horas las conclusiones de un proceso "de auditoría exhaustivo" para averiguar "las causas" de este problema técnico.

A la espera de explicar todos los detalles de dicha incidencia en una rueda de prensa que podría celebrarse este martes, Laporta avanzó que "dos horas antes del partido se produjo una sobrecarga" en el sistema que ralentizó el proceso para descargar las entradas.

"Hemos sido más víctimas que culpables, pero tenemos la responsabilidad de arreglarlo", concluyó.