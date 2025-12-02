1-2. El St.Pauli sorprende al M'gladbach con un triunfo de última hora

El cuadro visitante, en puestos de descenso en la Bundesliga, se adelantó en el minuto 43 de la mano del neerlandés Martijn Kaars, aunque el bosnio Haris Tabakovic empató para el M'gladbach a falta de media hora.

Cuando todo apuntaba a la prórroga, llegó el tanto de Oppie a pase de Kaars, para sorpresa de un equipo local que estaba siendo más peligroso.

Una victoria que permite al St.Pauli avanzar a la ronda de cuartos de final, en la que se enfrentará al ganador de la eliminatoria entre el Leipzig y el Magdeburgo de este martes.