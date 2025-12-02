Fútbol Internacional
02 de diciembre de 2025 - 09:40

De Jong, con un proceso febril, sigue fuera de la lista y no jugará contra el Atlético

Barcelona, 2 dic (EFE).- El centrocampista del Barcelona Frenkie de Jong, baja de última hora contra el Deportivo Alavés por motivos personales, tampoco ha entrado en la convocatoria para enfrentarse este martes (21:00 horas) al Atlético de Madrid, esta vez por un proceso febril, según ha informado el club catalán.

Por EFE

Además de De Jong, que se había entrenado este lunes con total normalidad, siguen siendo baja por un problema de salud mental el defensa Ronald Araujo, y los lesionados Marc-André ter Stegen, Fermín López y Pablo Paéz Gavira 'Gavi'.

Así, los 22 convocados por Flick para defender el liderato de LaLiga ante el Atlético son: Joan García, Szczesny, Cochen (porteros); Balde, Cubarsí, Christensen, Gerard Martín, Kounde, Eric, Jofre Torrents (defensas); Pedri, Casadó, Olmo, Bernal, Dro, Tommy Marqués (centrocampistas); Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford y Roony (delanteros).