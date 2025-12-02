De Jong, con un proceso febril, sigue fuera de la lista y no jugará contra el Atlético

Además de De Jong, que se había entrenado este lunes con total normalidad, siguen siendo baja por un problema de salud mental el defensa Ronald Araujo, y los lesionados Marc-André ter Stegen, Fermín López y Pablo Paéz Gavira 'Gavi'.

Así, los 22 convocados por Flick para defender el liderato de LaLiga ante el Atlético son: Joan García, Szczesny, Cochen (porteros); Balde, Cubarsí, Christensen, Gerard Martín, Kounde, Eric, Jofre Torrents (defensas); Pedri, Casadó, Olmo, Bernal, Dro, Tommy Marqués (centrocampistas); Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford y Roony (delanteros).