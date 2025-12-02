El adinerado Wrexham se embolsa 18 millones de los contribuyentes galeses

El club, que milita en el Championship (Segunda división inglesa), ha recibido esta cantidad procedente del ayuntamiento de la ciudad para remodelar el estadio y el área que lo rodea. Este dinero permitirá que se mejore el sistema de iluminación, una de las tribunas principales y el césped, con el objetivo de que el estadio pueda albergar partidos internacionales y de rugby.

Estos días se ha anunciado que el nuevo estadio del Wrexham ha sido incluido en la candidatura del Reino Unido para hospedar el Mundial femenino de 2035.

Dada la importante riqueza de los dos actores de Hollywood, esta decisión por parte de las autoridades galesas han levantado asperezas, como la del experto en finanza en el fútbol Stefan Borson, de la firma McCarthy Denning.

"Esto parece un subsidio no reembolsable a un negocio privado que ahora tiene un valor alrededor de los 350 millones. Sus dueños viven en Estados Unidos y son muy ricos. El club y sus dueños se van a beneficiar de las mejoras en el estadio durante los próximos cincuenta años, pero no hay certeza de que el contribuyente se vaya a beneficiar de este ascenso del club. La actual propiedad del equipo ha puesto Wrexham en el mapa del mundo, pero es difícil entender por qué financiar este estadio es una prioridad para el gobierno".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Desde la llegada de Reynolds y McElhenney, el Wrexham ha pasado de la National League, (Quinta división), al Championship, además de haber firmado acuerdos de patrocinio con marcas globales como Meta, United Airlines y TikTok y lanzar un documental en la plataforma Disney +.