El uruguayo Repetto toma las riendas de Santa Fe con la mira puesta en la Libertadores

Repetto asumirá las riendas del equipo a partir del martes 9 de diciembre, luego de que el onceno termine su participación en los cuadrangulares semifinales de la liga colombiana. Reemplaza al también uruguayo Jorge Bava, quien dejó a Santa Fe para dirigir al paraguayo Cerro Porteño.

Eso le permitirá a Repetto diseñar un equipo para encarar la liga colombiana y la Superliga, competencia en la que se enfrentará, a finales de enero de 2026, con el campeón del segundo semestre de 2025.

Santa Fe, que fue campeón del Torneo Apertura, no pudo repetir su exitosa campaña en el segundo semestre. A dos fechas de cerrar los cuadrangulares semifinales, quedó eliminado de la lucha por el título del segundo semestre, el Finalización.

Repetto dejó en agosto de 2024 el banco de Atlético Nacional. Allí estuvo seis meses en los que dirigió 17 partidos con un saldo de ocho victorias, cuatro empates y cinco derrotas.

Atlético Nacional fue el undécimo equipo que el estratega dirigió en su carrera, que comenzó en 2006 con el Fénix uruguayo.

El mejor momento del entrenador se produjo al frente del Independiente del Valle ecuatoriano, al que condujo a la final de la Copa Libertadores de 2016, que perdió, precisamente, ante Atlético Nacional.