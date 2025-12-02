Jesús Gil arbitrará el Athletic Club-Real Madrid

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó el equipo arbitral del encuentro, adelantado por la participación de ambos clubes en la próxima edición de la Supercopa en Yeda (Arabia Saudí), del 7 la 11 de enero próximo.

Jesús Gil no ha arbitrado esta temporada al Athletic, pero sí coincidió con el Real Madrid en el partido de la cuarta jornada de liga en San Sebastián contra la Real Sociedad (1-2), en el que expulsó al madridista Dejan Huijsen con roja directa por derribar a un contrario e impedir una ocasión manifiesta de gol.

El CTA consideró después que la sanción más adecuada por la infracción de Huijsen sobre Mikel Oyarzabal habría sido tarjeta amarilla y no roja, que implicó un partido de sanción para el defensa madridista.

Internacional desde 2014, el colegiado extremeño pitó la temporada pasada la final de la Supercopa, en la que el Barcelona se llevó el título frente al Real Madrid (2-5) Yeda (Arabia Saudí).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy