La Asociación de Futbolistas del Valencia recaudará fondos para pagar operación de Penev

El exdelantero y exseleccionador búlgaro se encuentra ingresado en una clínica oncológica de Alemania por culpa de un cáncer de riñón y su pronóstico es muy grave. Los médicos trabajan para definir el tratamiento adecuado, pero descartan la quimioterapia debido a su deterioro físico y la solución pasaría por una costosa operación.

Por ese motivo, sus excompañeros en Valencia, equipo en el que militó durante cinco temporadas, y el propio club han decidido aunar sus esfuerzos y recaudar fondos para sufragar la mencionada intervención.

Otras Asociaciones de veteranos como las del Atlético de Madrid, Celta y SD Compostela, clubes en los que también militó Penev en el fútbol español, han mostrado ya su respaldo a la iniciativa.

Penev ya sufrió una grave enfermedad en 1994, precisamente en su etapa en el Valencia CF, cuando superó un cáncer testicular que le impidió participar en el histórico Mundial de Estados Unidos, donde su selección, Bulgaria, logró el cuarto puesto.

A pesar de que la iniciativa parte del Valencia CF y de su Asociación de Futbolistas, esta recaudación solidaria y benéfica está abierta a cualquier persona o entidad pública o privada que quiera colaborar con la causa por medio de un número de cuenta bancaria que se ha abierto para este propósito.