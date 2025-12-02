La Federación Española de Fútbol prevé ingresar unos 469 millones de dólares en 2026

La RFEF confirmó que el presupuesto de inversiones suma un total de 39 millones y aseguró que las cifras aprobadas refuerzan su compromiso con el fútbol no profesional, con un aumento de los recursos para el fútbol base y formativo; mejoran las dotaciones de las selecciones nacionales y abordan distintos programas de inversiones en instalaciones y tecnología que deben contribuir a modernizar la gestión de las actividades federativas.

Una parte importante de los cambios en ingresos y gastos tiene que ver con el calendario de competiciones internacionales de las selecciones y la RFEF prevé que la participación de la selección absoluta masculina en el Mundial 2026 genere un crecimiento superior a los 22 millones de euros y que habrá impactos similares, aunque de menor cuantía, por el resto de competiciones y amistosos de las selecciones.

La partida de ingresos por derechos audiovisuales volverá a ser la más importante, con 111 millones de euros, más de la cuarta parte del total. La RFEF destacó que el nuevo modelo de comercialización de los derechos audiovisuales de las eliminatorias de la Copa del Rey mejora de forma relevante los ingresos netos por esta vía, aunque el ingreso bruto por su venta y su distribución a los clubes profesionales se reduce en 2026, ya que esa función se gestiona parcialmente a través de la LaLiga a partir de la actual temporada.

Los ingresos por patrocinios aumentan hasta los 89 millones (22 %) y es el segundo concepto que más recursos aporta. De forma conjunta los derechos audiovisuales y de patrocinios sumarán más de 200 millones de euros, que financiarán la mitad de todos los gastos de la RFEF.

En el capítulo de gastos, la RFEF resaltó las ayudas a clubes en competiciones de ámbito estatal, tanto masculinas como femeninas, de fútbol 11, fútbol sala y fútbol playa que suman 87 millones, 7 más que en 2025, y la partida de 40 millones de ayudas a federaciones autonómicas, con programas destacados para digitalización y mejora de necesidades.

Las cuentas que la directiva someterá a votación en la Asamblea prevén una partida de 39 millones para inversiones destinados, entre otros proyectos, al Plan Director de la Ciudad del Fútbol, edificios administrativos y tecnologías de información y comunicación y la incorporación de un nuevo edificio.