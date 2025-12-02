02 de diciembre de 2025 - 11:50
Xabi Alonso comprende la decisión de parar de Araujo: "No son máquinas"
Madrid, 2 dic (EFE).- Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, apoyó la decisión del defensa uruguayo del Barcelona Ronald Araujo, que ha pedido a su club un tiempo de parón para recuperarse anímicamente de un mal momento, y aseguró que los jugadores "no son máquinas" y deben mirar por su bien.
"Hay que respetar las sensaciones y necesidades de los jugadores. No son máquinas, son personas. Hay mucha exigencia y responsabilidad en todos los contextos", dijo Xabi Alonso cuando fue preguntado por la decisión de Araujo.
El entrenador del Real Madrid deseó una pronta recuperación al defensa del Barcelona. "Si han decidido parar y es por el bien del chico, me parece lógico", añadió.