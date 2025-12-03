4-0. El Atalanta deja sin copa a De Rossi

Tercera victoria consecutiva del Atalanta, mejorada tras la llegada de Raffaele Palladino, técnico que sustituyó al despedido Ivan Juric y que parece haber recuperado la competitividad de la 'Dea' en tan solo cuatro partidos, con un balance de una sola derrota en todos ellos.

Su última víctima, un Génova que ahora puede centrarse definitivamente a escapar del descenso en Serie A, sin la distracción copera.

Con Daniele De Rossi, leyenda del Roma, como nuevo entrenador, el club más antiguo de Italia consiguió salir de una situación complicadísima en el inicio de temporada y tiene un punto de colchón sobre el descenso, zona en la que militó durante todo el comienzo de campaña con el galo Patrick Vieira en el banquillo, ya destituido.

La goleada de la 'Dea' la inició el albanés Berat Djimsiti con un testarazo de cabeza en el minuto 19. Después, la expulsión por roja directa de Fini en el 36, autor de un agarrón siendo último hombre, facilitó el trabajo de los de Bérgamo, que completaron una segunda parte sin sobresaltos.

Primero con el golazo del neerlandés Marten De Roon, protagonista del duelo con un zapatazo desde le frontal que se coló por la escuadra. Y después con los tantos ya en los últimos compases del croata Mario Pasalic y del italiano Honest Ahanor.

En los cuartos de final el Atalanta se medirá al Juventus Turín, que ya eliminó el martes en los octavos de final al Udinese (2-0).