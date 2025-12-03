Baena y Giménez, bajas para Bilbao por lesiones musculares de “bajo grado”

El centrocampista internacional español, que pidió el cambio en el minuto 62, padece la dolencia en el muslo izquierdo, mientras que el central uruguayo, que jugó el encuentro completo pero terminó con molestias, es en el derecho, según explicó el parte médico del club, que no especifica el período de baja de ambos futbolistas.

Este tipo de lesiones musculares de bajo grado requieren entre una semana y diez días de recuperación habitualmente, con lo que eso supondría que ambos son baja para el choque de este sábado contra el Athletic Club y están en seria duda para el compromiso siguiente en la Liga de Campeones del martes que viene en Eindhoven, en la sexta jornada del torneo.

Tanto Giménez como Baena, que son titulares indiscutibles en el esquema de Diego Simeone, “realizarán sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación y la evolución de sus lesiones determinará su regreso a la competición”, según explicó el Atlético.

Simeone, a la vez, tiene la seria duda para el encuentro en Bilbao de Johnny Cardoso, por un fuerte golpe en la rodilla, sufrido en los primeros minutos del duelo contra el Barcelona, y la probable baja de Marcos Llorente, que se ha perdido los últimos tres partidos por una lesión muscular sufrida hace una semana y media.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Mientras, Robin Le Normand, fuera de los últimos cinco encuentros por una lesión de alto grado en la cápsula posterior de la rodilla izquierda, ya ultima su puesta a punto y podría regresar a la convocatoria para la visita al Athletic Club.