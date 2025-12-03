El defensa argentino Tenaglia continuará en el Alavés hasta 2029

Esta renovación ratifica “la total confianza del club en un capitán identificado al cien por cien con los valores, la afición y la ciudad”, tal y como explicaron desde el club babazorro en una nota de prensa.

“Es un auténtico representante del espíritu albiazul”, ratificaron desde la entidad vitoriana, que puso en valor “su entrega, compromiso y sentimiento de pertenencia”.

El Alavés indicó que Tenaglia es “un pilar esencial de futuro” y le consideró “un líder natural, un guerrero de corazón albiazul y una figura reconocida y querida por la afición”.

A día de hoy, Nahuel Tenaglia acumula 130 partidos oficiales defendiendo la camiseta del Alavés y, en ese tiempo, ha aportado siete goles y seis asistencias.

Además, esta temporada el argentino es el segundo jugador de campo más utilizado por el Eduardo Coudet, con 1.170 minutos en LaLiga.