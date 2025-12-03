El Maguncia, colista de la Bundesliga, cesa a su entrenador, Bo Henriksen

El último partido, disputado el pasado domingo y en el que el Maguncia encajó una derrota por 4-0 ante el Friburgo, llevó a la cúpula a tomar la decisión de separarse del preparador de Roskilde.

El entrenador del equipo sub-23, Benjamin Hoffmann, se sentará en el banquillo en calidad de interino.

Tras doce jornadas en la Bundesliga, el Maguncia tiene sólo seis puntos, tras acumular un triunfo y tres empates.

En 2024 Henriksen había asumido el Maguncia en una situación precaria cuando estaba nueve puntos por debajo de la permanencia con 13 jornadas por jugarse.

A sus órdenes, el equipo sólo perdió dos partidos en lo que quedaba de temporada y logró la permanencia; en la temporada siguiente alcanzó el sexto lugar y la clasificación a la Liga Conferencia.

En la presente edición del torneo europeo, es quinto, con 9 puntos, los mismos que el tercero (Celje) y cuarto (Shaktar), y a uno de los líderes, Samsunspor y Racing de Estrasburgo, con 10, después de cuatro jornadas.