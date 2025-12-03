La Liga Portugal acusa a los árbitros de generar "alarma social" con la amenaza de huelga

En un comunicado, la Liga afirmó que la postura de la Asociación Portuguesa de Árbitros de Fútbol (APAF) es "incomprensible" y reiteró su "disponibilidad" para analizar todas las propuestas presentadas por los árbitros, aunque solo para la próxima temporada.

En ese sentido, los responsables de la competición expresaron que "no hay condiciones" para llevar a cabo los cambios reglamentarios solicitados porque la campaña ya está en marcha.

"Cualquier cambio en las reglas con un campeonato en curso nunca sería aceptable para el organismo, especialmente para una propuesta que, activada a mitad de temporada, generaría un doble rasero para situaciones idénticas entre la primera y la última jornada", explicó la liga.

La APAF amenazó este miércoles con una "paralización total" si la Liga no actúa, y pidió que las propuestas sean debatidas tanto en la asamblea general de la Liga como en la cumbre de presidentes, fijada para este jueves.

Ambas partes tuvieron una reunión el pasado 12 de noviembre, que contó con la presencia, entre otros, del presidente de la Liga, Reinaldo Teixeira, en la que los árbitros presentaron una serie de medidas y cambios reglamentarios que quieren que se pongan en marcha esta temporada.

En su nota, la asociación anticipó que los árbitros van a intensificar sus acciones de protesta "hasta que se implementen medidas objetivas y eficaces que garanticen el respeto, la seguridad y la dignidad en el ejercicio de la función arbitral".

Las reivindicaciones de los árbitros surgen tras varios episodios, como una supuesta amenaza de violencia a un colegiado por parte de un dirigente del Benfica tras un empate y la denuncia de otro árbitro que se quejó de que alguien había colocado un televisor en su vestuario que no se podía apagar y que mostraba una y otra vez imágenes de decisiones polémicas contra el Oporto.