Mbappé suma 16 goles y dobla a sus principales perseguidores

La goleada madridista en San Mamés la completó con su primer gol del curso el también francés Eduardo Camavinga

En la victoria del martes del Barcelona sobre el Atlético de Madrid (3-1) Ferran Torres llegó a los ocho tantos, mientras que sus compañeros azulgranas Raphinha y Dani Olmo anotaron el cuarto de sus respectivas cuentas. El tanto rojiblanco fue obra de Álex Baena, el segundo del curso.

Clasificación tras 14 jornadas y dos adelantados de la 19ª:

- Con 16 goles: Mbappé (FRA) (3p) (Real Madrid).

- Con 8 goles: Lewandowski (POL) (1p) y Ferran Torres (Barcelona); Muriqi (KOS) (1p) (Mallorca).

- Con 7 goles: Julián Álvarez (ARG) (2p) (Atlético de Madrid).

- Con 6 goles: Etta Eyong (CMR) (Levante, 1 con el Villarreal); Moleiro (Villarreal)..

- Con 5 goles: Lamine Yamal (1p) (Barcelona); 'Cucho' Hernández (COL) (Betis); Borja Iglesias (1p) (Celta); Pere Milla (Espanyol); Vinicius (BRA) (1p) (Real Madrid); Oyarzabal (3p) (Real Sociedad)

- Con 4 goles: Griezmann (FRA) y Sorloth (NOR) (Atlético de Madrid); Fermín, Raphinha (BRA) y Dani Olmo (Barcelona); Antony (BRA) (Betis); Rafa Mir y André da Silva (POR) (Elche); Borja Mayoral (Getafe); Iván Romero (Levante); Budimir (CRO) (2p) (Osasuna); De Frutos (Rayo Vallecano); Hugo Duro (Valencia); Buchanan (CAN) y Gerard Moreno (1p) (Villarreal).

- Con 3 goles: Carlos Vicente (3p) (Alavés); Robert Navarro y Nico Williams (1p) (Athletic); Ez Abde (MAR) y Fornals (Betis); Kike García (1p) (Espanyol); Liso (Getafe); Stuani (URU) (2p), Vanat (UKR) y Ounahi (MAR) (Girona); Álvaro García (Rayo Vallecano); Güler (TUR) y Bellingham (ING) (Real Madrid); Brais Méndez y Barrenetxea (Real Sociedad); Isaac y Vargas (SUI) (1p) (Sevilla); Danjuma (NED) y Diego López (Valencia).

- Con 2 goles: Toni Martínez y Lucas Boyé (ARG) (Alavés); Giuliano Simeone (ARG), Almada (ARG) y Álex Baena (Atlético de Madrid); Rashford (ING), Pedri y Araujo (URU) (Barcelona); Ferran Jutglá, Pablo Durán y Aspas (1p) (Celta); Álvaro Rodríguez (URU) (Elche); Puado (1p), Roberto y Carlos Romero (Espanyol); Mario Martín y Arambarri (URU) (Getafe); Samu Costa (POR) (Mallorca); Catena y Raúl García de Haro (Osasuna); Rondón (VEN) (Oviedo); Gonçalo Guedes (POR) y Carlos Soler (Real Sociedad); Alexis Sánchez (CHI) (1p) y Akor (NGR) (Sevilla); Pepé (CIV), Pape Gueye (SEN), Mikautadze (GEO), Comesaña, Oluwaseyi (CAN) y Ayoze Pérez (Villarreal).

- Con 1 gol: Tenaglia (ARG), Denis Suárez, Guevara e Ibáñez (Alavés); Sancet (1p), Maroan, Paredes, Jaureguizar, Iñaki Williams (1p), Guruzeta y Rego (Athletic); Barrios, Nico González (ARG), Gallagher (ING) y Le Normand (Atlético de Madrid); Eric García y Koundé (FRA) (Barcelona); Ruibal, Lo Celso (ARG), Bartra, Bakambu (CGO), Valentín Gómez (ARG) y Altimira (Betis); Javi Rueda, Hugo Álvarez, Mingueza, Román y Carreira (Celta); Germán Valera, Rodrigo Mendoza, Pedrosa, John Donald y Febas (Elche); Miguel Rubio, Cabrera (URU), Roberto y Pol Lozano (Espanyol); Uche (NGR) e Iglesias (Getafe); Joel Roca, Arnau, Witsel (BEL) y Tsygankov (UKR) (Girona): Toljan (GER), Morales (1p), Arriaga (HON), Koyalipou (RCA) y Manu Sánchez (Levante); Mateu Morey, Asano (JPN) y Pablo Maffeo (ARG) (Mallorca); Iker Benito, Víctor Muñoz, Bretones y Boyomo (CMR) (Osasuna); Dendoncker (BEL), Reina, Ilic (SRB), Carmo y Viñas (1p) (Oviedo); Isi (1p), Fran Pérez, Alemao (BRA), Pep Chavarría, 'Pacha' Espino (URU) y Mendy (SEN) (Rayo Vallecano); Militao (BRA), Carreras, Mastantuono (ARG), Huijsen y Camavinga (FRA) (Real Madrid); Take Kubo (JPN), Oskarsson (ISL), Odriozola y Gorrotxategi (Real Sociedad); Lukebakio (BEL), Agoumé (FRA), Alfon, Peque, Sow (SUI), Gudelj (SRB) y Carmona (Sevilla); Diakhaby (FRA), Santamaria (FRA) y Luis Rioja (Valencia); Rafa Marín y Solomon (ISR) (Villarreal).

- En propia meta: Elgezabal (Levante, contra Barcelona); Iglesias (Getafe, contra Sevilla); Bartra (Betis, contra Athletic); Berenguer (Athletic, contra Alavés); Cabrera (Espanyol, contra el Sevilla); Álex Remiro (Real Sociedad, contra Betis); Starfelt (Celta, contra Atlético de Madrid); Dela (Levante, contra Atlético de Madrid); Domingos Duarte (Getafe, contra Atlético de Madrid).