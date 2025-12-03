Fútbol Internacional
03 de diciembre de 2025 - 15:15

Nico Williams (Athletic Club) recibe el premio al mejor gol de noviembre en España

Bilbao (España), 3 dic (EFE).- El jugador del Athletic Club Nico Williams ha recibido el trofeo al mejor gol del mes de noviembre de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español) en los prolegómenos del partido que enfrenta al equipo rojiblanco con el Real Madrid en Bilbao (norte de España).

Por EFE

El tanto que le ha valido ese reconocimiento al extremo internacional es el que marcó al Real Oviedo el 9 de noviembre en San Mamés y que le dio los tres puntos al conjunto vasco.

El futbolista ha recibido el trofeo de manos de su hermano Iñaki, baja por lesión en el encuentro ante el conjunto blanco, correspondiente a la decimonovena jornada de Primera División, programado para enero y adelantado por la disputa de la Supercopa, torneo en el que participan el Barcelona, el Atlético de Madrid, el Real Madrid y el Athletic Club.

Por otro lado, con motivo del Día Internacional de la Lengua Vasca que se celebra este miércoles los jugadores del Athletic han posado antes del partido con una pancarta con el lema "Euskarak behar gaitu" (El euskera nos necesita).