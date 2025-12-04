Collina elogia las nuevas iniciativas para reducir la pérdida de tiempo en los partidos

En un evento celebrado en Washington la víspera del sorteo del Mundial 2026, el exárbitro admitió sobre la regla que se refiere a los porteros, aprobada por la IFAB (encargada de definir las reglas del fútbol), que los colegiados casi no la aplican al tratarse de una normativa nueva, pero advirtió que a la larga "los porteros deben saber que el árbitro intervendrá" y que debe decretar tiro de esquina cuando los guardametas sujeten la pelota durante más de ocho segundos.

Salvo excepción puntual, la regla de los ocho segundos se aplicará en el Mundial 2026, por lo que Collina insistió en que se trata de una medida que busca incrementar el juego limpio.

Con respecto al precepto de los dos minutos de salida obligatoria del campo para jugadores que requieran asistencia médica, Collina afirmó que las detenciones derivadas de la entrada a la cancha de los equipos médicos "está rompiendo el tiempo del juego" y que la norma se está usando con éxito en la Copa Árabe, que se disputa actualmente en Catar.

"La hemos usado ya en ocho partidos de la Copa Árabe y hemos tenido cero intervenciones de los equipos médicos, así que quiere decir que funciona", explicó Collina con respecto a esta regla que será analizada por la IFAB en su reunión de marzo próximo para decidir si se incluye o no en el reglamento que se aplique en el Mundial de EE.UU., México y Canadá.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con respecto a la intención de volver el fútbol más fluido en el desarrollo de los partidos, el italiano aseguró que se puede experimentar en el futuro en determinados torneos con otras normativas que busquen reducir las pérdidas de tiempo en áreas como los saques de banda.

Finalmente, al ser preguntado por la posibilidad de que el VAR analice también la concesión de un saque de esquina o la adjudicación de una segunda amarilla, Collina no descartó que ambas posibilidades estén sobre la mesa en la reunión de la IFAB en marzo.