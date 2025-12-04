Désiré Doué afirma que el Golden Boy 2025 es el fruto de "un trabajo colectivo"

"No me han pedido mi opinión sobre el asunto (el efecto que los premios puedan tener en el equipo), cada uno tiene derecho a pensar lo que quiera. Yo estoy muy contento de haber recibido este trofeo y, como ya había dicho, es el resultado de un trabajo colectivo que hemos hecho la temporada pasada. Así que, genial", declaró Doué.

El jugador, de 20 años, hizo estas declaraciones tras una sesión de entrenamiento a puertas abiertas en la Ciudad Deportiva de Poissy tres días más tarde de haber recogido en Italia el Golden Boy de 2025 que entrega el diario italiano 'TuttoSport'.

Doué, quien sucedió en el 'trono' al extremo español Lamine Yamal, consiguió en 2025 el triplete (Liga francesa, Copa de Francia y Liga de Campeones) a las órdenes de Luis Enrique, con quien jugó 61 partidos, anotó 16 goles (uno en la final de la competición continental ante el Inter de Milán) y dio 14 asistencias.

El pasado 21 de noviembre, Luis Enrique dijo que estaba "algo preocupado por el ruido que se genera alrededor del equipo y de los premios individuales". "Esto es un deporte de equipo. Hace falta la buena mentalidad y estar listo para trabajar como equipo", señaló entonces el técnico español.

Ousmane Dembélé, otro jugador del PSG, ganó en 2025 el principal galardón del fútbol, el Balón de Oro.

Doué, de baja por lesión desde finales de octubre, aseguró ante la prensa que ya está en condiciones físicas para jugar en caso de que el entrenador así lo estime.

Lesionarse "es parte del fútbol y del deporte. Ahora solo tengo un deseo, el de jugar", indicó el delantero.