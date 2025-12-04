El argentino Tenaglia renueva con Alavés y sueña con llevar al equipo de Coudet a Europa

“Soñaba con esto (renovar con el club vasco)”, confesó el de Saladillo (provincia de Buenos Aires) durante una rueda de prensa en la que estuvo acompañada por varios integrantes de la primera plantilla y en la que reconoció que, desde que llegó a Vitoria, ha vivido “cosas muy lindas”.

“Llegué desde muy lejos, con muchos sueños y vine a un club, a una familia y a un ciudad muy linda”, describió el zaguero blanquiazul, que dio las gracias por haber entrado en este club, que milita en LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español), en su primera experiencia europea.

“En el día a día me hacen las cosas más fáciles y ojalá que sean muchos años más como los que he vivido”, expresó emocionado el exfutbolista de los argentinos Atlanta y Talleres, que dijo que la renovación “fue fácil”.

“Tenía muchas ganas de firmar. Mi hija nació aquí y eso hizo que conectáramos muy bien con la ciudad”, agradeció el central, que aseguró que todo “estaba predestinado”.

Tenaglia estuvo acompañado por los capitanes del equipo vitoriano, Antonio Sivera, Ander Guevara, Carlos Protesoni y Antonio Blanco. “Estoy lejos de mi casa pero el día a día con ellos es increíble. Hemos pasado cosas lindas y no tan lindas. Son mi familia y me dan ganas de ir a entrenar cada día con ellos”, remarcó con una sonrisa.

“Ojalá el día de mañana pueda ser el argentino con más partidos pero tengo que ir paso a paso con todos estos años porque con esta plantilla no es fácil entrar entre los 11. Sería muy sueño y algo muy lindo ser el argentino con más partidos”, insistió.

Aunque admitió que “la palabra leyenda es muy grande”, prometió defender la camiseta alavesista “como se merece”.

“Vine con muchos sueños y sólo tengo que demostrar esa confianza que han tenido en mí”, explicó y mostró sus aspiraciones de vestir algún día la camiseta de la selección argentina.

Junto a Tenaglia también estuvo el director deportivo del Alavés, Sergio Fernández, que se rindió en halagos hacia el jugador y los compañeros que estuvieron presentes en la rueda de prensa.

“Nada sería posible en este club, si no estuvieran personas como Nahuel (Tenaglia)”, aseguró el portavoz albiazul, que apuntó que gracias a él siguen teniendo “ilusiones, aspiraciones y objetivos”.

El Alavés ocupa la decimocuarta posición en la máxima categoría del fútbol español, con 15 puntos que le mantienen en la zona media de la tabla que lidera el F.C. Barcelona, con 37 unidades, una más que el Real Madrid, ambos equipos con un partido más (15) -al igual que el Atlético de Madrid y el Athletic Club por el adelanto de su partido de la decimonovena fecha por la disputa de la Supercopa de España, en la que compiten los cuatro-.