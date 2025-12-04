El Athletic ha ganado en 5 de las últimas 8 visitas del Atlético de Madrid a San Mamés

Una de esas cinco victorias bilbaínas fue el 3-0 en la vuelta de las semifinales de Copa de 2024, el 29 de febrero, materializada por los hermanos Williams, Iñaki y Nico, y Gorka Guruzeta.
De las cuatro restantes tres fueron por un marcador idéntico de 2-0, en las temporadas 2018-19 (Iñaki Williams y Kodro), 2021-22 (Mario Hermoso en propia puerta e Iñaki Williams de penalti) y 2023-24 (Guruzeta y Nico Williams) y la otra el 2-1 de la 2020-21 (Berenguer e Iñigo Martínez/Savic).
Por otro lado, los resultados positivos para el conjunto madrileño fueron el 1-1 de la campaña 2019-20 (Muniain/Diego Costa) y sendas victorias por 0-1 en la 2022-23 (Griezmann) y 2024-25 (Correa).
En Liga el balance de los 88 Athletic-Atlético disputados en San Mamés es de 45 victorias locales 27 visitante y 16 empates con 167 goles a favor del equipo bilbaíno y 111 para el madrileño.
