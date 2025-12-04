Emery, Arteta y Guardiola, nominados a mejor entrenador del mes en la Premier

Arteta ha mantenido en noviembre al Arsenal en la cabeza de la tabla con dos victorias y dos empates, mientras que Guardiola, con tres victorias y un empate, se ha convertido en su principal perseguidor, mientras que Emery ha metido al Aston Villa como tercero de la tabla gracias a un noviembre en el que ganó tres duelos y solo perdió uno frente al Liverpool.

También ha sido nominado Enzo Maresca, del Chelsea, Fabian Huerzler, del Brighton & Hove Albion, y Marco Silva, del Fulham.

El ganador, que sucederá en el palmarés a Rúben Amorim, se conocerá la semana que viene una vez se combinen las votaciones de un panel de expertos y del público.