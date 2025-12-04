Iñaki Williams vuelve al grupo a dos días de recibir al Atlético de Madrid

El delantero se ha perdido los ocho últimos partidos, seis de Liga y dos de Liga de Campeones, a causa de la lesión muscular severa en el aductor largo de la pierna derecha que sufrió el pasado 22 de octubre en el partido frente al Qarabag.

Desde esa fecha, la de este jueves ha sido la primera sesión en la que se ha visto al mayor de los Williams trabajando con sus compañeros después de haber realizado trabajo individual.

El entrenador, Ernesto Valverde, avanzó el pasado martes que confiaba en poder contar con Iñaki antes del parón navideño y habrá que esperar al viernes, después del último entrenamiento previo al partido del conjunto colchonero, para confirmar si esa disponibilidad se adelanta a este fin de semana.

De confirmarse el alta de Williams su regreso se uniría al de Oihan Sancet. El navarro volverá a estar a disposición del técnico una vez cumplida la sanción de dos partidos con los que fue castigado por la roja directa que vio en el Camp Nou.

Por otro lado, en el entrenamiento del jueves se han ejercitado en el exterior los suplentes frente al Real Madrid mientras los titulares completaban en el interior de las instalaciones la habitual sesión de recuperación posterior a cada partido.

También ha trabajado en el gimnasio Robert Navarro, que se recupera del esguince en el ligamento lateral externo del tobillo derecho que se produjo el pasado sábado frente al Levante y por el que causará baja frente al Atlético de Madrid, al igual que los lesionados de larga duración Beñat Prados y Maroan Sannadi.