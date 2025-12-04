Josan: “El equipo está con la misma convicción que cuando salían los resultados”

“La idea es la misma y tenemos la misma convicción”, señaló en una rueda de prensa el futbolista de Crevillente, que insistió en que la confianza del equipo “está intacta”, sobre todo en los partidos en el Martínez Valero, donde el Elche aún no ha perdido este curso.

“En casa nos sentimos muy fuertes. Por circunstancias, no hemos ganado los últimos partidos, pero nos hemos merecido ganar todos”, indicó el jugador, que abogó por “continuar por la misma línea” el domingo ante el Girona para lograr la victoria.

Josan reclamó el apoyo de la afición para el “importante” encuentro del domingo ante un “rival directo”.

El centrocampista defendió la atrevida propuesta futbolística del Elche, si bien admitió que en Primera División “los rivales son de más nivel y es más difícil defensivamente”.

“La idea es la misma del año pasado, no tenemos más que esa idea, que es la que nos ha llevado al éxito, a estar en Primera y a estar realizando una temporada bastante buena”, señaló el jugador, que dijo estar recuperado de la lesión muscular que le apartó del equipo las últimas jornadas.

Destacó la importancia de que el equipo siga en la Copa, “porque hace que todo el mundo en la plantilla esté metida, el que juega menos y el que más, y preparada” para competir.

Josan, que cumplió el pasado miércoles 36 años, se mostró “orgulloso” de haber entrado en la lista de los 10 jugadores con más partidos en el Elche al alcanzar en Quintanar los 266.

“Nunca hubiera imaginado cuando firmé, en el mercado de invierno de 2018, que esto podía pasar”, dijo el futbolista, que afirmó que sus registros son fruto del “buen trabajo y el sacrificio” durante toda su carrera.

“Es complicado que un jugador aguante tanto tiempo en un mismo club. Pero estoy arraigado aquí, es mi club, mi equipo y es más fácil para mí seguir. Estoy aquí porque es lo que deseo”, señaló Josan, que cumple su novena temporada en la entidad.

El centrocampista, por último, aseguró que su idea al final de la temporada “no es colgar las botas” y que se ve “capacitado” para seguir compitiendo en el Elche o en cualquier otro club.

“Acabo contrato y, aunque me encantaría retirarme aquí, el nivel del club es cada vez más alto. Pero me gustaría seguir jugando”, finalizó el centrocampista.