Fútbol Internacional
04 de diciembre de 2025 - 15:50

Roberto Martínez encabeza la delegación de Portugal en el sorteo del Mundial 2026

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2393

Lisboa, 4 dic (EFE).- El seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, encabezará la delegación del país que estará este viernes en Washington para el sorteo del Mundial de 2026, informó este jueves la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF).

Por EFE

Martínez viajará a la capital estadounidense junto con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), el exárbitro internacional Pedro Proença, así como con el secretario general de la entidad, Rui Caeiro, entre otros directivos, según comunicó la FPF en una nota publicada en su sitio web.

La selección de Portugal, dirigida por Martínez y capitaneada por Cristiano Ronaldo, es cabeza de serie y estará en el bombo 1 del sorteo que se celebrará en el Kennedy Center de Washington, junto a países como España, Argentina y los anfitriones, México, Estados Unidos y Canadá.

El Mundial 2026, que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio del próximo año, será el noveno en el que participa el combinado portugués, cuyo mejor resultado fue un tercer puesto conseguido en Inglaterra en 1966.