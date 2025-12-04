Warren Zaïre Emery: "Los trofeos individuales están en un segundo plano"

"Estoy de acuerdo con lo que dice mi entrenador, nosotros somos, ante todo, un equipo. Los trofeos individuales están en un segundo plano, aunque yo me alegre mucho por todos nuestros jugadores que han ganado. Lo más importante es que hemos levantado muchos trofeos colectivos", opinó el centrocampista, de 19 años.
Ousmane Dembélé ganó en 2025 el principal galardón individual del fútbol, el Balón de Oro, y también fueron para jugadores del PSG el de mejor jugador de África (Achraf Hakimi) y el Golden Boy de mejor joven (Désiré Doué).
El canterano Zaïre Emery intentó rebajar las expectativas sobre el rendimiento del equipo, en tela de juicio por sus recientes tropiezos, tanto en el campeonato local como en la Liga de Campeones.
"Las personas banalizan y piensan que es fácil jugar todo el tiempo y de la misma manera, de presionar todo el rato y tener la posesión del balón", señaló.
"Trabajamos mucho con el entrenador -añadió- e intentamos mejorar porque, como ya he comentado, los equipos cambian y, por lo tanto, nosotros también debemos de cambiar".