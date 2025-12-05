05 de diciembre de 2025 - 16:05
Canadá en el grupo B con Suiza, Catar y Repesca A
Washington, 5 dic (EFE).- Canadá jugará contra Suiza, Catar y Repesca A (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia), en el Grupo B del Mundial 2026, tras el sorteo celebrado este viernes en el Centro Kennedy de Washington.
El Grupo B disputará sus partidos en las sedes de Toronto y Vancouver (Canadá) y Los Ángeles y Seattle (Estados Unidos). El sábado la FIFA anunciará el calendario definitivo y el orden de los partidos, horarios y estadios.