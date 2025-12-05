Del Moral, vigésimo entrenador del Levante en Primera División

Aunque el club ha presentado a ambos como un equipo de trabajo sin distinguir entre primer entrenador y ayudante, la ficha que ha presentado es la de Del Moral y es él quien ejerce federativamente como máximo responsable y el que hasta ahora ha comparecido ante los medios. Así ocurrió este miércoles en el partido copero en Cieza.

Nacido en Madrid en 1984, Del Moral tiene 41 años y dirigía hasta ahora al filial del Levante. El nuevo entrenador del Levante, que debutó el pasado miércoles en la segunda ronda de la Copa del Rey ante el Cieza con un triunfo por 0-1, llegó en 2018 a la escuela levantinista y desde entonces solo ha dirigido a equipos del club valenciano.

Del Moral, que como jugador vistió la camiseta del Levante entre 2008 y 2010, se estrenará en el banquillo en Primera el próximo lunes en Pamplona ante Osasuna, y sustituye a Calero, que dirigió al Levante las primeras catorce jornadas del campeonato en LaLiga EA Sports.

El primer entrenador en la historia del Levante en la máxima categoría fue Quique Martín, técnico en la temporada 1963-64 y que, tras marcharse al Real Oviedo, regresó para disputar la promoción de permanencia en Primera al final del curso 64-65.

Los otros entrenadores del Levante en Primera División son: Orizaola, Schuster, Oltra, Abel Resino, López Caro, De Biasi, José Ángel Moreno, Luis García, Juan Ignacio, Caparrós, Alcaraz, Mendilibar, Rubi, Muñiz, Paco López, Alessio Lisci, Javi Pereira y Calero.

El técnico con más partidos en Primera en el Levante es, con diferencia, Paco López, que entre 2017 y 2022 dirigió al equipo levantinista en 133 encuentros de liga. Juan Ignacio es el segundo, con 76 encuentros entre 2011 y 2013 y el tercer técnico con más encuentros en Primera es Lucas Alcaraz, con 39 partidos entre 2014 y 2016.