El Barça defiende el liderato en una exigente prueba ante el Betis de Pellegrini

Allí le espera el mejor Betis del curso, relanzado por su triunfo en el derbi ante el Sevilla (0-2) y con su pase a la siguiente ronda de la Copa.

El equipo del chileno Manuel Pellegrini, después de que este miércoles superara con autoridad al Torrent valenciano (1-4), se centra en la LaLiga, en la que está asentado en la quinta posición y mira la posibilidad del asalto a los puestos 'Champions'.

Para ello, sería otro gran golpe de efecto superar al Barcelona, tras la clara victoria ante el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán, y así seguir firme en una campaña en la que también marcha muy bien en la Liga Europa, en la que el próximo jueves visitará al Dinamo de Zagreb.

El apretado calendario con los tres torneos hace que Pellegrini muestre todos los recursos de una plantilla equilibrada en la que se reparten los minutos y se intenta que no se note en demasía algunas significativas ausencias por lesión.

Para visitar al Sevilla fueron bajas por mermas físicas el mediapunta Isco Alarcón, el también mediapunta argentino Giovani Lo Celso, el lateral derecho Héctor Bellerín, el centrocampista marroquí Sofyan Amrabat y el portero Pau López, mientras que por sanción no estuvo el extremo brasileño Antony dos Santos.

El portero ya volvió a la convocatoria para el partido de Copa, pero no jugó, por lo que parece que tampoco lo hará ante el Barça; y Antony fue titular ante el Torrent y salió tocado del tobillo izquierdo, aunque este viernes se ejercitó con el grupo con normalidad y está para el partido.

Vuelve a la convocatoria también Lo Celso tras estar ausentes en las últimas, lo que no es el caso de Amrabat, ya que el internacional marroquí salió lesionado la pasada semana del fuerte choque que sufrió con su compañero Isco en el partido de la Liga Europa ante el Utrecht neerlandés y este viernes no estuvo con el grupo, por lo que su entrenador anunció que volverá a ser baja.

El extremo marroquí Ez Abde y el delantero colombiano Cucho Hernández no estuvieron en la Copa por descanso y deben volver a ser titulares, por lo que las bajas para el sábado por lesión son Amrabat, Isco y Bellerín.

Los de Flick defenderán este sábado su liderato en LaLiga ante un rival históricamente complicado para los catalanes y que, además, afrontan el partido con la baja de Dani Olmo. Fermín López, el otro mediapunta no está para jugar de inicio.

Dani Olmo se lesionó tras anotar el 2-1 ante el Atlético de Madrid y estará un mes de baja por una luxación en el hombro que ha precisado una reducción, mientras que Fermín López, con problemas en el sóleo, está a punto de regresar, pero el encuentro ante los verdiblancos llega demasiado pronto.

Así que Hansi Flick tendrá que improvisar porque seguro que no cambiará el dibujo. Todo apunta a que será Raphinha, uno de los jugadores más en forma del equipo, quien ocupe una posición básica para los azulgrana, que engancha la media con la delantera y es determinante en la presión.

Los barcelonistas, que cazaron el liderato inesperadamente hace dos jornadas, y lo defendieron con una victoria de prestigio frente al Atlético de Madrid (3-1), están en un gran momento.

Aupados por la magia de Pedri, ya recuperado de sus problemas físicos, el empuje de Raphinha y el desborde de Lamine Yamal, los catalanes se encuentran en un punto de inflexión de la temporada, después de que no fueron capaces de sacar adelante los tres partidos de compromiso que afrontaron antes de derrotar al Atlético: PSG, Real Madrid y Chelsea.

Ante los béticos, Flick no solo tendrá que improvisar un mediapunta, sino también tendrá que elegir al acompañante de Pedri en el doble pivote, al de Cubarsi en el eje de la defensa y a un delantero si decide que Raphinha actúa de mediapunta.

Tiene las bajas de Araujo, por una cuestión de salud mental tras su expulsión en Stamford Bridge, además de las de Marc Andre ter Stegen y de Gavi.

Atrás en los últimos partidos, Gerard Martín ha sido el acompañante de Cubarsí, pero también podrían jugar en esa posición Christensen o incluso Eric Garcia, que ha renovado su contrato hasta el verano de 2031 este mismo viernes.

Precisamente Eric también puede actuar como carrilero por la derecha o incluso como acompañante de Pedri en el doble pivote. En esta posición Flick recupera a Frenkie de Jong, ausente ante el Atlético de Madrid, por un síndrome febril, pero que ya ha podido entrenarse con normalidad.

También ha empezado a entrenar Fermín López, pero no se espera que juegue en La Cartuja. Si Raphinha juega de mediapunta, Flick podría contar con Rashford por la izquierda o también con Ferran Torres, que volvió a marcar ante el Atlético y se reivindicó tras el error en Stamford Bridge.

Betis: Álvaro Valles; Aitor Ruibal, Bartra, Natan, Valentín Gómez; Deossa, Marc Roca; Antony, Fornals, Abde; y Cucho Hernández.

Barcelona: Joan García; Kounde, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric o De Jong, Pedri; Raphinha, Lamine Yamal, Lewandowski y Ferran o Rashford.