El 'Dibu' Martínez, duda para enfrentarse al Arsenal

Londres, 5 dic (EFE).- El argentino Emiliano 'Dibu' Martínez, portero del Aston Villa, es duda para enfrentarse este sábado al Arsenal, líder de la Premier League, tras lesionarse en el calentamiento ante el Brighton & Hove Albion, duelo en el que su equipo se llevó la victoria tras remontar un 2-0.