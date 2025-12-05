El 'Dibu' Martínez, duda para enfrentarse al Arsenal

"Ayer no entrenó y veremos si lo hace esta tarde. Es muy importante ver cómo se siente en las próximas horas. Hasta el último momento no sé si va a estar disponible para mañana", expresó el técnico Unai Emery en la rueda de prensa previa al partido ante los 'Gunners' en el cual buscará reducir la diferencia de seis puntos entre ambos equipos.
El arquero argentino sufrió un problema durante los preparativos del encuentro y tuvo que ser sustituido de última hora por Marco Bizot.
El Aston Villa ocupa actualmente la tercera posición, suma seis victorias consecutivas en todas las competiciones y no se deja puntos en el torneo doméstico desde el 1 de noviembre contra el Liverpool en Anfield.