El Real Madrid se enfoca en el Celta pendiente de Huijsen y Camavinga

Sin Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal, David Alaba ni Ferland Mendy, todos ellos bajas por lesión para el partido del domingo (21.00 horas CET, -1 GMT), correspondiente a la decimoquinta jornada de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español), ante el Celta, la atención de Xabi Alonso se centra en recuperar a Huijsen y Camavinga.

Los dos jugadores pasarán una prueba definitiva el sábado, en la sesión de entrenamiento que el Real Madrid completará desde las 11.00 horas en su ciudad deportiva.

De momento, en la vuelta al trabajo tras un día libre concedido después de vencer al Athletic Club en San Mamés el partido adelantado de la decimonovena jornada -por la disputa en enero de la Supercopa de España, que juegan estos dos equipos más el Barcelona y el Atlético de Madrid- y romper la mala dinámica de tres empates consecutivos en LaLiga, tanto Huijsen como Camavinga se mantuvieron al margen del grupo.

Huijsen se ha perdido por un problema muscular, que ya le impidió jugar en la ventana de noviembre con la selección española, los cuatro últimos partidos con el Real Madrid. No pudo jugar ante Elche, Olympiacos, Girona y Athletic Club.

Camavinga cayó lesionado precisamente en San Mamés, tras ser titular y sufre un esguince leve en el tobillo izquierdo a causa de una entrada.

En el entrenamiento, Alonso comenzó a sacar conclusiones sobre el jugador que ocupará la demarcación de lateral derecho ante el Celta. Con los dos especialistas en la demarcación lesionados, Carvajal y Trent, el técnico madridista tendrá que desplazar a un jugador de su posición, retrasando al uruguayo Fede Valverde o apostando por Raúl Asencio.