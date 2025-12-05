Fichas de las selecciones del Grupo A

Participaciones mundialistas: 17 (1930, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1978, 1986, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022).
Mejor resultado: 6º en México 1970 y 1986.
Como se clasificó: Anfitrión.
Títulos: Copa Confederaciones (1/1999), Copa de Naciones de la Concacaf (3/1965, 1971 y 1977), Copa de Oro (10/1993, 1996, 1998, 2003, 2009, 2011, 2015, 2019, 2023 y 2025), Liga de Naciones de la Concacaf (1/2025), Copa de Naciones Norteamericana (1/1991).
Participaciones mundialistas: 3 (1998, 2002 y 2010).
Mejor resultado: Fase de Grupos (1998, 2002 y 2010).
Cómo se clasificó: Primera del grupo C, con 5 victorias, 3 empates y 2 derrotas.
Títulos: Copa África Naciones: 1 (1996), Copa Naciones Afroasiáticas: 1 (1997). Copa COSAFA (Consejo de Asociaciones de Fútbol de Africa del Sur): 5 (2002, 2007, 2008, 2016 y 2021)
Participaciones mundialistas: 11 (1954, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022).
Mejor resultado: 4º en Corea/Japón 2002.
Cómo se clasificó: Primera del grupo C de la segunda fase y primera del B de la tercera con 6 victorias, 4 empates y 0 derrotas.
Títulos: Copa Asiática (2/ 1956, 1960), Campeonato de Asia Oriental (5/ 2003, 2008, 2015, 2017, 2019).